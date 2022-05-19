Британия дополнительно передаст Украине артиллерию, ракеты и беспилотники
Дополнительная помощь на 1,62 млрд долларов
Фото: LEON NEAL / AF
Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном военное вооружение для Украины. Пакет помощи будет включать артиллерию, ракеты и беспилотники.
Об этом сообщает канцелярия премьер-министра.
Согласно сообщению канцелярии, военная помощь Британии Украине будет содержать:
- дальнобойную артиллерию;
- ракеты класса "берег - корабль";
- беспилотники.
"Обратив внимание на недавнее заявление о выделении Украине дополнительной военной помощи со стороны Соединенного Королевства на 1,3 млрд стерлингов (1,62 млрд долларов, - ред.) премьер-министр рассказал, что для оказания Украине поддержки в обеспечении обороны среди прочего будет поступать дальнобойная артиллерия, ракеты класса "берег - корабль", а также беспилотные летательные аппараты", - говорится в документе.
Популярное сейчас
- УП: Ярославский может вести бизнес Абрамовича в Украине. Полиция ведет следствие
- Командование войск рф в Калининграде вывозит свои семьи вглубь россии - журналист
- СМИ рф опубликовали новое ВИДЕО выхода защитников Мариуполя из Азовстали
- Есть погибшие и много раненых. россияне ударили по военному объекту в Черниговской области
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам
Новости по теме
- 10:30 Зарубежные Эритрея - союзник и будущее россии. Здесь процветает рабство, запрещены выборы, а футболисты убегают из страны целыми командами
- 00:07 Украинские Укрэнерго - России: Сможете поставлять электричество с ЗАЭС только крейсеру Москва
- 23:50 Украинские Арестович: Война вряд ли закончится к осени