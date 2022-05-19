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Британия дополнительно передаст Украине артиллерию, ракеты и беспилотники

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Дополнительная помощь на 1,62 млрд долларов

Британия дополнительно передаст Украине артиллерию, ракеты и беспилотники

Фото: LEON NEAL / AF

Новина українською

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном военное вооружение для Украины. Пакет помощи будет включать артиллерию, ракеты и беспилотники.

Об этом сообщает канцелярия премьер-министра.

Согласно сообщению канцелярии, военная помощь Британии Украине будет содержать:

  • дальнобойную артиллерию;
  • ракеты класса "берег - корабль";
  • беспилотники.

"Обратив внимание на недавнее заявление о выделении Украине дополнительной военной помощи со стороны Соединенного Королевства на 1,3 млрд стерлингов (1,62 млрд долларов, - ред.) премьер-министр рассказал, что для оказания Украине поддержки в обеспечении обороны среди прочего будет поступать дальнобойная артиллерия, ракеты класса "берег - корабль", а также беспилотные летательные аппараты", - говорится в документе.

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В статье: война с Россией
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