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Насилуют и младенцев и стариков - Денисова рассказала о новых случаях зверств оккупантов

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Просто нелюди

Насилуют и младенцев и стариков - Денисова рассказала о новых случаях зверств оккупантов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оккупанты рф массово насилуют украинцев, при этом жертвами изнасилования становятся не только женщины, но и дети - мальчики и девочки, и даже мужчины в возрасте.

Об этом говорится в сообщении уполномоченной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

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В Офис омбудсмена поступило минимум 400 сообщений о сексуальном насилии со стороны российских военных.

"Вчера только за один час, из-за пережитого сексуального насилия, обратились 10 человек, из них 8 - изнасилованные несовершеннолетние. В том числе двое мальчиков 10 лет", - рассказала она.

Кроме того, по ее словам, за последние сутки получили 56 звонков.

"Тройнята 9 лет, девочки. Изнасилованные рашистами, имеют тяжелые травмы половых органов. Все это на виду у матери, она в шоковом состоянии. Изюм", - рассказала Денисова.

Она добавила, что таких случаев множество.

"Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой. Годовалого мальчика изнасиловали двое, умер. Девочка двух лет, изнасиловали двое, осталась жива", - говорит омбудсмен.

При этом насилуют даже пожилых мужчин.

"Изнасилованные мужчины 67 и 78 лет", - добавила уполномоченная Верховной рады.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения россии в Украину учесть эти факты геноцида украинского народа. Я призываю наших партнеров во всем мире усиливать санкционное давление на рф, оказывать Украине наступательное оружие, присоединяться к расследованиям преступлений рашистов в нашем государстве!", — призвала она.

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В статье: война с Россией
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