Насилуют и младенцев и стариков - Денисова рассказала о новых случаях зверств оккупантов
Просто нелюди
Getty Images/Global Images Ukraine
Оккупанты рф массово насилуют украинцев, при этом жертвами изнасилования становятся не только женщины, но и дети - мальчики и девочки, и даже мужчины в возрасте.
Об этом говорится в сообщении уполномоченной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.
В Офис омбудсмена поступило минимум 400 сообщений о сексуальном насилии со стороны российских военных.
"Вчера только за один час, из-за пережитого сексуального насилия, обратились 10 человек, из них 8 - изнасилованные несовершеннолетние. В том числе двое мальчиков 10 лет", - рассказала она.
Кроме того, по ее словам, за последние сутки получили 56 звонков.
"Тройнята 9 лет, девочки. Изнасилованные рашистами, имеют тяжелые травмы половых органов. Все это на виду у матери, она в шоковом состоянии. Изюм", - рассказала Денисова.
Она добавила, что таких случаев множество.
"Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой. Годовалого мальчика изнасиловали двое, умер. Девочка двух лет, изнасиловали двое, осталась жива", - говорит омбудсмен.
При этом насилуют даже пожилых мужчин.
"Изнасилованные мужчины 67 и 78 лет", - добавила уполномоченная Верховной рады.
"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения россии в Украину учесть эти факты геноцида украинского народа. Я призываю наших партнеров во всем мире усиливать санкционное давление на рф, оказывать Украине наступательное оружие, присоединяться к расследованиям преступлений рашистов в нашем государстве!", — призвала она.
Популярное сейчас
- Командование войск рф в Калининграде вывозит свои семьи вглубь россии - журналист
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- Эритрея - союзник и будущее россии. Здесь процветает рабство, запрещены выборы, а футболисты убегают из страны целыми командами
- "Просил брать как можно больше пленных" - офицер 95 ОДШБр рассказал о разговоре с замкомандира Азова
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
Новости по теме
- 10:30 Зарубежные Эритрея - союзник и будущее россии. Здесь процветает рабство, запрещены выборы, а футболисты убегают из страны целыми командами
- 00:07 Украинские Укрэнерго - России: Сможете поставлять электричество с ЗАЭС только крейсеру Москва
- 23:50 Украинские Арестович: Война вряд ли закончится к осени