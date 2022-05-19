Замкомандара Азова: Я и командование находимся на Азовстали, продолжается определенная операция
Видео от защитников Азовстали
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Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар рассказал о том, что он вместе с руководством полка продолжает находиться на "Азовстали".
"Сегодня (19 мая - ред.) 85-й день войны. Я и командование находимся на территории завода "Азовсталь".
Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду объявлять.
Спасибо всему миру, спасибо Украине. Увидимся", - сказал Паламар.
Напомним, что украинских бойцов с "Азовстали" вывозят в оккупированные Новоазовск и Оленевку.
Министерство обороны Украины заявило, что в последствии украинские воины
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