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Замкомандара Азова: Я и командование находимся на Азовстали, продолжается определенная операция

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Видео от защитников Азовстали

Замкомандара Азова: Я и командование находимся на Азовстали, продолжается определенная операция

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Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар рассказал о том, что он вместе с руководством полка продолжает находиться на "Азовстали".

"Сегодня (19 мая - ред.) 85-й день войны. Я и командование находимся на территории завода "Азовсталь".

Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду объявлять.

Спасибо всему миру, спасибо Украине. Увидимся", - сказал Паламар.

Напомним, что украинских бойцов с "Азовстали" вывозят в оккупированные Новоазовск и Оленевку.

Министерство обороны Украины заявило, что в последствии украинские воины будут обменяны на пленных российских солдат.

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В статье: война с Россией Азовсталь
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