Замкомандира Азова: Я и командование находимся на Азовстали, продолжается определенная операция

Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар рассказал о том, что он вместе с руководством полка продолжает находиться на "Азовстали".

"Сегодня (19 мая - ред.) 85-й день войны. Я и командование находимся на территории завода "Азовсталь". Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду объявлять. Спасибо всему миру, спасибо Украине. Увидимся", - сказал Паламар.

Напомним, что украинских бойцов с "Азовстали" вывозят в оккупированные Новоазовск и Оленевку.