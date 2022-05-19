Российский Z-спутник продержался на орбите всего 20 дней

Российский спутник визуальной разведки, ведущий оптическое наблюдение, продержался в космосе лишь 20 дней.

Данную информацию подтвердили и в Минобороны рф.

Российский военный спутник "Космос-2555", запущенный 29 апреля, ракетой-носителем "Ангара-1.2", сгорел в атмосфере. Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны США (NORAD).

Аппарат запустили поздно вечером из космодрома Плесецк на околополярную орбиту. На спутник нанесли букву Z — символ полномасштабной войны рф с Украиной. По сведениям NORAD, спутник сошел с орбиты и вошел в атмосферу утром 18 мая.

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Теперь объект не существует в космосе.

Напомним, что 3 мая журналисты СМИ писали, что новый сверхсекретный радиолокационный спутник "Космос-2555" отправлен на орбиту, чтобы использоваться во время вторжения рф в Украину. Предполагается, что аппарат является спутником-разведчиком.