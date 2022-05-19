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Харьковский кот Степан получил престижную премию в Каннах - ФОТО

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Котиков вам в ленту

Харьковский кот Степан получил престижную премию в Каннах - ФОТО

instagram.com/loveyoustepan

Новина українською

Кот Степан и его хозяйка харьковчане. В начале войны они выехали из Северной Салтовки – этот район больше всего пострадал от обстрелов.

В итоге, кот и его хозяйка объявились во Франции.

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До войны кот получил известность забавным роликам в соцсетях.

На премии кота Степана сопровождал известный TikTok-блогер Khaby Lame.

Отметим, что Степану 13 лет. Женщина подобрала его на улице еще котенком.

За рубежом кот Степан и его хозяйка ведут волонтерскую деятельностью - собрали более $10 тыс. для пострадавших от войны животных.

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В статье: война с Россией
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