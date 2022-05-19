Харьковский кот Степан получил престижную премию в Каннах - ФОТО
Котиков вам в ленту
instagram.com/loveyoustepan
Кот Степан и его хозяйка харьковчане. В начале войны они выехали из Северной Салтовки – этот район больше всего пострадал от обстрелов.
В итоге, кот и его хозяйка объявились во Франции.
До войны кот получил известность забавным роликам в соцсетях.
На премии кота Степана сопровождал известный TikTok-блогер Khaby Lame.
Отметим, что Степану 13 лет. Женщина подобрала его на улице еще котенком.
За рубежом кот Степан и его хозяйка ведут волонтерскую деятельностью - собрали более $10 тыс. для пострадавших от войны животных.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шевченко назвал иностранного футболиста, который больше всех помог Украине
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- СМИ рф опубликовали новое ВИДЕО выхода защитников Мариуполя из Азовстали
- "Просил брать как можно больше пленных" - офицер 95 ОДШБр рассказал о разговоре с замкомандира Азова
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
Новости по теме
- 10:30 Зарубежные Эритрея - союзник и будущее россии. Здесь процветает рабство, запрещены выборы, а футболисты убегают из страны целыми командами
- 00:07 Украинские Укрэнерго - России: Сможете поставлять электричество с ЗАЭС только крейсеру Москва
- 23:50 Украинские Арестович: Война вряд ли закончится к осени
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet