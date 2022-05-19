"Война идет по разным сценариям" - в Минобороны рассказали, что повлияет на новую волну мобилизации

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона объяснила, каким образом определяется, сколько человек нужно для мобилизации ВСУ. Ее слова приводит УНИАН.

"По процедуре, Верховный Главнокомандующий, то есть президент Украины, устанавливает, сколько лиц должны мобилизовать Вооруженные Силы Украины. Но эта цифра появляется не просто так. Это рассчитанные цифры Генерального штаба относительно потребности, необходимой для реализации оборонного замысла", - пояснила Маляр.

Заместитель министра обороны отметила, что если по состоянию на 24 февраля были одни задачи по обороне Украины, то сейчас война развивается уже по другому сценарию.

"Это конечно будут другие задачи. Но эта информация является предметом государственной тайны, чтобы не был понятен оборонный замысел страны и количество людей, которое будет подлежать мобилизации. Это также информация с ограниченным доступом", - акцентировала Маляр.

Замминистра обороны добавила, что сейчас динамика боевых действий в стране меняется практически ежедневно, поэтому в этой ситуации что-то прогнозировать непрофессионально.