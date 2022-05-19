  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Финальная стадия войны самая сложная, самая кровавая, она есть
В тренде

Зеленский: Финальная стадия войны самая сложная, самая кровавая, она есть

Общие новости
(1 голосов)

Президент пообщался с украинскими студентами

Зеленский: Финальная стадия войны самая сложная, самая кровавая, она есть

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский отмечает, что финальная стадия войны является самой сложной и кровавой, и он пока не может призвать украинцев возвращаться из-за границы.

Читайте такжеВ США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО

Об этом он рассказал во время общения с украинскими студентами.

"Финальная стадия самая сложная, самая кровавая, она есть. Мы не можем отмежеваться и сказать: "Все, война закончилась". Я вам откровенно скажу, что в Киеве после деоккупации Киевской области есть такое ощущение, что все, никакой войны нет. До того момента, когда не улетают ракеты".

В то же время президент подчеркнул, что люди видят, что страна оживает и пообещал, что "так оно и будет".

"Я не могу сегодня кричать "возвращайтесь домой" всем, кто за границей, потому что война не закончилась. Это пока выбор каждого человека", - подчеркнул Зеленский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде