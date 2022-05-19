Зеленский: Финальная стадия войны самая сложная, самая кровавая, она есть
Президент пообщался с украинскими студентами
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Президент Владимир Зеленский отмечает, что финальная стадия войны является самой сложной и кровавой, и он пока не может призвать украинцев возвращаться из-за границы.
Об этом он рассказал во время общения с украинскими студентами.
"Финальная стадия самая сложная, самая кровавая, она есть. Мы не можем отмежеваться и сказать: "Все, война закончилась". Я вам откровенно скажу, что в Киеве после деоккупации Киевской области есть такое ощущение, что все, никакой войны нет. До того момента, когда не улетают ракеты".
В то же время президент подчеркнул, что люди видят, что страна оживает и пообещал, что "так оно и будет".
"Я не могу сегодня кричать "возвращайтесь домой" всем, кто за границей, потому что война не закончилась. Это пока выбор каждого человека", - подчеркнул Зеленский.
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