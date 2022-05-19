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Глава Еврокомиссии поздравила Украину с Днем вышиванки

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В нашей традиционной одежде

Глава Еврокомиссии поздравила Украину с Днем вышиванки

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поздравила украинцев с Днем вышиванки. Примечательно, что госпожа Урсула опубликовала фото в традиционной украинской одежде.

"Сегодня мы чествуем украинскую культуру, отмечая День вышиванки. Людей приглашают носить традиционную украинскую одежду с этническими узорами, известную как "Вышиванка", каждый третий четверг мая как символ единства и национальной идентичности. То, что началось 16 лет назад с нескольких студентов, которые оделись в традиционную вышитую одежду, сегодня является традицией, которой придерживаются украинцы и их друзья по всему миру", - говорится в сообщении на странице Урсулы фон дер Ляен в фейсбуке.

Добавим, что ранее стало известно о том, что Сенат США одобрил помощь Украине в размере 40 миллиардов долларов.

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В статье: война с Россией
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