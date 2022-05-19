Глава Еврокомиссии поздравила Украину с Днем вышиванки

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поздравила украинцев с Днем вышиванки. Примечательно, что госпожа Урсула опубликовала фото в традиционной украинской одежде.

"Сегодня мы чествуем украинскую культуру, отмечая День вышиванки. Людей приглашают носить традиционную украинскую одежду с этническими узорами, известную как "Вышиванка", каждый третий четверг мая как символ единства и национальной идентичности. То, что началось 16 лет назад с нескольких студентов, которые оделись в традиционную вышитую одежду, сегодня является традицией, которой придерживаются украинцы и их друзья по всему миру", - говорится в сообщении на странице Урсулы фон дер Ляен в фейсбуке.