Алиев: На данный момент я нахожусь не в теробороне, а в ВСУ

Экс-игрок "Динамо" Александр Алиев рассказал, что защищает Украину в рядах ВСУ.

"Я нахожусь на данный момент не в теробороне, я уже нахожусь в ВСУ. Я просто выбрал время, попросил своего командира отпустить хотя бы на пару часов, чтобы посмотреть футбол, только из-за этого. То, что я сейчас надел костюм - я просто не хотел ехать в военной форме по городу. Я просто выехал посмотреть футбол, и снова в расположение.

Готов ли я ехать в какую-то точку? Конечно. А почему нет? Я военнообязанный человек сейчас. Я пошел с первых дней, я буду со страной до конца, пока будет продолжаться война. Я надеюсь, она скоро закончится в нашу пользу, и мы будем все радоваться, улыбаться. И как говорится, пить и пить, и отмечать очень долго", - заявил Алиев.