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В зоне ответственности ОТГ Восток за сутки ликвидировано сорок российских оккупантов

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Бои большей интенсивности велись в зоне ООС

В зоне ответственности ОТГ Восток за сутки ликвидировано сорок российских оккупантов

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" докладывает об актуальной ситуации на фронте. За последние сутки украинскими защитниками было ликвидировано сорок человек личного состава оккупационной армии россиян, два танка и два БТР.

Добавим, что всего за сутки на Донбассе, - в зоне ООС, - было отбито четырнадцать атак врага.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ Схід

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