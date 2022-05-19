В зоне ответственности ОТГ Восток за сутки ликвидировано сорок российских оккупантов
Бои большей интенсивности велись в зоне ООС
Getty Images/Global Images Ukraine
Оперативно-тактическая группировка "Восток" докладывает об актуальной ситуации на фронте. За последние сутки украинскими защитниками было ликвидировано сорок человек личного состава оккупационной армии россиян, два танка и два БТР.
Добавим, что всего за сутки на Донбассе, - в зоне ООС, - было отбито четырнадцать атак врага.
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Источник:ОТГ Схід
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