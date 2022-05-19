В зоне ответственности ОТГ Восток за сутки ликвидировано сорок российских оккупантов

Оперативно-тактическая группировка "Восток" докладывает об актуальной ситуации на фронте. За последние сутки украинскими защитниками было ликвидировано сорок человек личного состава оккупационной армии россиян, два танка и два БТР.

Добавим, что всего за сутки на Донбассе, - в зоне ООС, - было отбито четырнадцать атак врага.