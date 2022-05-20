Зеленский предложил упростить поступление в вузы выпускникам со всех оккупированных территорий
Об этом он заявил на встрече со студентами
Президент Владимир Зеленский предлагает распространить упрощенный порядок поступления в заведения высшего образования на выпускников со всех территорий Украины, которые временно оккупированы.
Об этом Зеленский заявил во время онлайн-встречи со студентами и ректорами украинских вузов.
Он напомнил, что в 2020 году был введен упрощенный механизм поступления в украинские вузы для выпускников с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым. И такие же возможности, по словам Зеленского, должны быть у абитуриентов временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.
"Нужно отработать вопрос перечня временно оккупированных территорий. Я дам поручение подготовить необходимые решения", – сказал президент.
Кроме того, реагируя на обращение студентов, он поставил задачу министру образования и науки Сергею Шкарлету разработать механизм решения вопроса с оплатой по контрактам для студентов с оказавшихся под оккупацией территорий.
"На сегодняшний день Херсонщину мы признаем временно оккупированной территорией. Поэтому мне непонятно, почему студент из Херсонщины должен платить деньги", - отметил Зеленский.
Он предложил разработать такое решение, которое поможет снять эту неотложную проблему для студентов из временно оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и Донбасса.
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