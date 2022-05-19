Кроме сорока миллиардов, еще сто миллионов долларов. США не прекращают финансово поддерживать Украину
Настоящие друзья
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 19-го мая, Сенат США окончательно одобрил передачу Украине помощи в размере сорока миллиардов долларов. Но это не единственный транш. Кроме этой суммы, Соединенные Штаты предоставят Украине еще сто миллионов долларов военной помощи.
"Президент США Джо Байден уже в четверг может подписать военную помощь Украине в размере 100 миллионов долларов, включая дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары, последнюю в серии поставок, чтобы помочь Киеву отразить вторжение россии", - пишет издание Reuters.
В пакет военной помощи на эту сумму входят:
- 18 155-мм гаубиц M777;
- 18 тактических машин для буксирования гаубиц;
- 36 противоартилерийских радаров AN/TPQ-36;
- Полевое оборудование и запчасти.
Добавим также, что в начале мая США выделили Украине военную помощь на $150 млн. согласно специальным полномочиям президента США по изъятию оружия из запасов Пентагона быстро, без длительных согласительных процедур.
Популярное сейчас
- В Курской области рф заявили об "атаке врага" на "стратегический" спиртзавод
- Днепр-1 отказался играть матч чемпионата U-19 против Руха
- Шевченко назвал иностранного футболиста, который больше всех помог Украине
- В Минобороны прокомментировали заявления россиян о нежелании обмена азовцев
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам
Новости по теме
- 10:30 Зарубежные Эритрея - союзник и будущее россии. Здесь процветает рабство, запрещены выборы, а футболисты убегают из страны целыми командами
- 00:07 Украинские Укрэнерго - России: Сможете поставлять электричество с ЗАЭС только крейсеру Москва
- 23:50 Украинские Арестович: Война вряд ли закончится к осени