Кроме сорока миллиардов, еще сто миллионов долларов. США не прекращают финансово поддерживать Украину

Сегодня, 19-го мая, Сенат США окончательно одобрил передачу Украине помощи в размере сорока миллиардов долларов. Но это не единственный транш. Кроме этой суммы, Соединенные Штаты предоставят Украине еще сто миллионов долларов военной помощи.

"Президент США Джо Байден уже в четверг может подписать военную помощь Украине в размере 100 миллионов долларов, включая дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары, последнюю в серии поставок, чтобы помочь Киеву отразить вторжение россии", - пишет издание Reuters.

В пакет военной помощи на эту сумму входят:

18 155-мм гаубиц M777;

18 тактических машин для буксирования гаубиц;

36 противоартилерийских радаров AN/TPQ-36;

Полевое оборудование и запчасти.

Добавим также, что в начале мая США выделили Украине военную помощь на $150 млн. согласно специальным полномочиям президента США по изъятию оружия из запасов Пентагона быстро, без длительных согласительных процедур.