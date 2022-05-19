Зеленский: На Донбассе ад. И это не преувеличение
Традиционное видеообращение
ОП
Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию на самом горячем направлении фронта – на Донбассе:
"На Донбассе оккупанты пытаются еще больше усилить давление. Там ад, и это не преувеличение. Удары россии по Черниговщине – в частности, по Десне, там продолжается разбор завалов, много погибших. Постоянные удары по городам Украины – это то, что получит квалификацию геноцида украинского народа и за что оккупанты точно предстанут перед правосудием", - сказал глава государства.
А вот на Харьковщине ВСУ продолжают освобождать населенные пункты один за другим.
Президент в своем обращении уделил внимание экономическим проблемам Украины во время войны:
"В Германии состоялась встреча министров финансов и руководителей Центробанков "Большой семерки", представителей международных доноров. Ежемесячный бюджетный дефицит в Украине сейчас – это 5 миллиардов долларов. И чтобы выстоять в войне за свободу, нам нужна скорая и достаточная финансовая поддержка. И это для партнеров вклад в собственную безопасность".
Еще немного об экономике и о наших партнерах:
"Говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном об экономических вопросах, в частности об экспорте нашей агропродукции и импорте топлива, о ситуации в районах боевых действий и эвакуации из "Азовстали".
Также Зеленский рассказал о встрече со студентами, о награждении героев и некоторых других шагах на дипломатическом фронте. Все это – в видеосюжете.
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