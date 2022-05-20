США рассматривают возможность предоставить Украине противокорабельные комплексы

Белый дом работает над тем, чтобы передать Украине современные противокорабельные ракеты, которые помогут ей преодолеть установленную Россией морскую блокаду. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на официальные лица.

Украина не скрывает, что хочет получить более современное американское вооружение, помимо имеющихся у нее артиллерии, а также ракет Javelin и Stinger. Так, Украина запрашивает ракеты, которые могли бы оттеснить российский флот от черноморских портов, что позволило бы возобновить поставки зерна и другой сельскохозяйственной продукции по всему миру.

Препятствиями для поставок такого оружия являются опасения эскалации конфликта, трудности с обучением эксплуатации, трудности с его обслуживанием и опасения, что американское оружие может быть захвачено российскими войсками.

Однако три американских официальных лица и два источника в Конгрессе сообщили, что два типа мощных противокорабельных ракет, Harpoon производства Boeing и Naval Strike Missile производства Kongsberg и Raytheon Technologies, активно рассматриваются для прямой поставки в Украину или для доставки путем передачи от европейского союзника, располагающего такими ракетами.

Голос Америки напоминает, что ранее в апреле президент Украины Владимир Зеленский обратился к Португалии с просьбой предоставить украинским военным ракеты Harpoons, дальность действия которых достигает почти 300 км.