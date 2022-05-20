Обнародованы доказательства массовой казни гражданских в Буче российскими десантниками
россияне – нелюди
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Издание The New York Times опубликовало доказательства казни российскими десантниками восьмерых мужчин на улице Яблонской, 144 (город Буча). Кадры с камеры наблюдения напротив дома №144 показали, что орки заняли Бучу примерно в то же время, когда были казнены гражданские.
Первое видео снято на камеры видеонаблюдения, рашисты ведут девять украинских пленных. Вторым видео свидетель показывает происходящее за домом: выстрелы, после которых пленные гражданские не возвращались. На видео с дрона продемонстрированы тела убитых украинцев, а рядом с ними двое оккупантов стояли на страже.
Тела мужчин, убитых на стоянке и внутри здания, были унесены во двор и вместе с шестью другими жертвами пролежали там почти месяц.
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