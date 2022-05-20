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Утренняя тревога: над столицей в Киеве пролетали ракеты, есть информация о взрывах

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Утренняя тревога: над столицей в Киеве пролетали ракеты, есть информация о взрывах

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня утром, 20 мая, в течение 20 минут сигнал воздушной тревоги был последовательно "зажжен" в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ровненской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

Советник главы МВД Антон Геращенко написал в своем Telegram-канале, что над столицей пролетели российские ракеты.

Позднее появилась информация о взрывах в Киевской области и самой столице, а также о двух прилетах в город Малин (Житомирщина).

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В статье: война с Россией
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