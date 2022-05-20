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Около 1700 украинских солдат вышли с Азовстали – британская разведка

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Около 1700 украинских солдат вышли с Азовстали – британская разведка

Defence Intelligence

Новина українською

Вероятно, около 1700 украинских солдат сдались в плен с мариупольского сталелитейного завода "Азовсталь". Неизвестное количество украинских сил все еще остается на заводе, как сообщает британская разведка. Как только рф окончательно захватит Мариуполь, вполне вероятно, что они перебросят свои силы для усиления операций на Донбассе.

Стойкое украинское сопротивление в Мариуполе с начала войны означает, что российские силы в этом районе должны быть переоснащены и модернизированы, прежде чем их можно будет эффективно передислоцировать. Это может быть длительным процессом.

российские командиры вынуждены демонстративно достигать оперативных целей. Это означает, что рф, вероятно, быстро перераспределит свои силы без надлежащей подготовки, а это чревато дальнейшим истощением сил, как отмечают британцы.

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В статье: война с Россией
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Источник:
twitter.com/DefenceHQ

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