россияне похитили начальника. В Энергодаре оккупанты силой разгоняют протест украинских спасателей
А орки, как известно, уже забронировали котлы в аду
Дмитро Орлов Telegram
В Энергодаре спасатели вышли на акцию протеста. Причина заключается в том, что российские оккупанты похитили начальника пожарно-спасательного отряда. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"Оккупанты применили силовые методы к спасателям, которые вышли в поддержку похищенного начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна".
Рашисты бьют людей и крошат пожарно-спасательную технику, в попытке разогнать протест. Отметим, что Виталий Троян был похищен 18 мая, примерно в 12:00 – оккупанты приехали в пожарную часть ГПСЧ-13 и провели обыск в кабинете начальника 1 Государственного пожарно-спасательного отряда, после чего увели его с собой.
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