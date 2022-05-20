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россияне похитили начальника. В Энергодаре оккупанты силой разгоняют протест украинских спасателей

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А орки, как известно, уже забронировали котлы в аду

россияне похитили начальника. В Энергодаре оккупанты силой разгоняют протест украинских спасателей

Дмитро Орлов Telegram

Новина українською

В Энергодаре спасатели вышли на акцию протеста. Причина заключается в том, что российские оккупанты похитили начальника пожарно-спасательного отряда. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Оккупанты применили силовые методы к спасателям, которые вышли в поддержку похищенного начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна".

Рашисты бьют людей и крошат пожарно-спасательную технику, в попытке разогнать протест. Отметим, что Виталий Троян был похищен 18 мая, примерно в 12:00 – оккупанты приехали в пожарную часть ГПСЧ-13 и провели обыск в кабинете начальника 1 Государственного пожарно-спасательного отряда, после чего увели его с собой.

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В статье: война с Россией
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