Еще одна большая жертва русского мира. ФОТО разрушенного Рубежного в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опубликовал ФОТО, демонстрирующие нынешнее состояние города Рубежное. Точнее того, что от него осталось.

До войны в Рубежном проживало более 60 тысяч жителей. Сейчас целых построек в городе нет, много домов восстановить невозможно. Во дворах похоронены жертвы российской агрессии.

"Сегодня местные разделились на три категории: эвакуированные в безопасные города Украины или за границу; те, кого депортировали в Россию или на оккупированные территории; те, кто до сих пор в заложниках у кадыровцев и живут в подвалах города. Разграбленные выжженные кирпичные коробки – это теперь НАШЕ Рубежное", – написал Гайдай.

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"Мы будем строить его почти с нуля. Победим. Сомнений нет. Накажем за смерти наших людей и разрушение наших городов. Все будет Украина", – подчеркивает глава ОВА.