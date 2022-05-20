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Еще одна большая жертва русского мира. ФОТО разрушенного Рубежного в Луганской области

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Гекатомба украино-российской войны

Еще одна большая жертва русского мира. ФОТО разрушенного Рубежного в Луганской области

Новина українською

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опубликовал ФОТО, демонстрирующие нынешнее состояние города Рубежное. Точнее того, что от него осталось.

До войны в Рубежном проживало более 60 тысяч жителей. Сейчас целых построек в городе нет, много домов восстановить невозможно. Во дворах похоронены жертвы российской агрессии.

"Сегодня местные разделились на три категории: эвакуированные в безопасные города Украины или за границу; те, кого депортировали в Россию или на оккупированные территории; те, кто до сих пор в заложниках у кадыровцев и живут в подвалах города. Разграбленные выжженные кирпичные коробки – это теперь НАШЕ Рубежное", – написал Гайдай.

Фотогалерея

Еще одна большая жертва русского мира. ФОТО разрушенного Рубежного в Луганской области - фото 1Еще одна большая жертва русского мира. ФОТО разрушенного Рубежного в Луганской области - фото 2Еще одна большая жертва русского мира. ФОТО разрушенного Рубежного в Луганской области - фото 3Еще одна большая жертва русского мира. ФОТО разрушенного Рубежного в Луганской области - фото 4

"Мы будем строить его почти с нуля. Победим. Сомнений нет. Накажем за смерти наших людей и разрушение наших городов. Все будет Украина", – подчеркивает глава ОВА.

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В статье: война с Россией
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