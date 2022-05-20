Еще одна большая жертва русского мира. ФОТО разрушенного Рубежного в Луганской области
Гекатомба украино-российской войны
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опубликовал ФОТО, демонстрирующие нынешнее состояние города Рубежное. Точнее того, что от него осталось.
До войны в Рубежном проживало более 60 тысяч жителей. Сейчас целых построек в городе нет, много домов восстановить невозможно. Во дворах похоронены жертвы российской агрессии.
"Сегодня местные разделились на три категории: эвакуированные в безопасные города Украины или за границу; те, кого депортировали в Россию или на оккупированные территории; те, кто до сих пор в заложниках у кадыровцев и живут в подвалах города. Разграбленные выжженные кирпичные коробки – это теперь НАШЕ Рубежное", – написал Гайдай.
Фотогалерея
"Мы будем строить его почти с нуля. Победим. Сомнений нет. Накажем за смерти наших людей и разрушение наших городов. Все будет Украина", – подчеркивает глава ОВА.
Популярное сейчас
- Стала известна оценка Миколенко за матч против Кристал Пэлас
- Милевский: После Миная у меня пропало желание играть в футбол
- Фанаты Эвертона ещё во время матча выбежали на поле, празднуя спасение от вылета
- В Минобороны прокомментировали заявления россиян о нежелании обмена азовцев
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО