Страны G7 выделят огромную сумму для экономики Украины
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Getty Images / Global Images Ukraine
Министр финансов США Джэнет Йеллен заявила, что обещания предоставить Украине финансирование были озвучены в первый день двухдневной встречи министров финансов G7 и руководства центральных банков Германии.
Страны "Группы семи" пообещали выделить более 15 миллиардов долларов, которые нужны Киеву в течение следующих трех месяцев, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный войной с россией.
Отметим, что также Украина уже получила полмиллиарда евро от Всемирного банка для поддержки здравоохранения и переселенцев. Сообщается, что средства в бюджет поступили от США (500 млн долларов) и Великобритании (24 млн фунтов стерлингов).
Вдобавок ЕС перевел Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн. Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС также предложил дополнительный кредит Украине в размере €9 млрд в этом году.
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