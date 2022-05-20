Заполняет вакуум. Китай наращивает закупки дешевой российской нефти
Эй, вы за кого воюете?
Getty Images / Global Images Ukraine
Китай наращивает закупки нефти из российской федерации по крайне выгодным ценам, заполняя оставшийся вакуум после западных покупателей. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные по поставкам нефти и информацию от нефтетрейдеров.
Согласно оценкам, китайский морской импорт российской нефти подскочит до почти рекордных 1,1 миллиона баррелей за сутки в мае, по сравнению с 750 000 баррелей за сутки в первом квартале и 800 000 баррелей за сутки в прошлом году.
"Китайские компании заполняют дыру, которую оставили западные покупатели после вторжения россии в Украину".
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