"Надеюсь, Украина сможет с почестями похоронить своих воинов". Командир Азова – об эвакуации павших из Мариуполя

Обращение от командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко.

"Слава Украине! 86 дней обороны Мариуполя. Высшее военное командование отдало приказ о сохранении жизней и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращения обороны города. Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие поставок, мы постоянно подчеркивали три самых важных для нас условия: гражданские, раненые и погибшие".

"Гражданских удалось эвакуировать, тяжелораненые получили необходимую помощь, их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на территорию, подконтрольную Украине. Касательно погибших героев – процесс еще идет. Надеюсь, в ближайшее время родные и вся Украины смогут с почестями похоронить своих воинов. Слава Украине!"