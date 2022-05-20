В Верховной Раде предлагают лишать военнообязанных гражданства за выезд из Украины в рф

В Украине хотят лишать гражданства тех военнообязанных, которые выехали во время военного положения (войны) в россию и не вернулись в течение 30 дней.

Также предлагается лишать гражданства военнообязанных, которые выехали за границу без уважительных причин и не вернулись в течение 30 дней. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.

Также предлагается запретить после объявления мобилизации менять место проживания людям, состоящим на воинском учете, без письменного уведомления уполномоченного лица.