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В Верховной Раде предлагают лишать военнообязанных гражданства за выезд из Украины в рф

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Жесткое решение

В Верховной Раде предлагают лишать военнообязанных гражданства за выезд из Украины в рф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Украине хотят лишать гражданства тех военнообязанных, которые выехали во время военного положения (войны) в россию и не вернулись в течение 30 дней.

Также предлагается лишать гражданства военнообязанных, которые выехали за границу без уважительных причин и не вернулись в течение 30 дней. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.

Также предлагается запретить после объявления мобилизации менять место проживания людям, состоящим на воинском учете, без письменного уведомления уполномоченного лица.

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В статье: Верховна Рада война с Россией
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Источник:
ВРУ

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