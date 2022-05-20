Кроме безнадежно утраченной совести врага потерь нет. ОК Юг творчески сообщило о ракетном ударе

Оперативное командование "Юг" сообщило, что в пятницу, 20 мая, российские войска нанесли очередной ракетный удар с применением авиации по Одесской области.

Впрочем, на этот раз обошлось без жертв и разрушения важных инфраструктурных объектов.

"Ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области. Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" очаг нацизма. Разрушен пляжный туалет. Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет", говорится в официальном сообщении ОК Юг.