Кроме безнадежно утраченной совести врага потерь нет. ОК Юг творчески сообщило о ракетном ударе
Досталось туалету в Одесской области
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Оперативное командование "Юг" сообщило, что в пятницу, 20 мая, российские войска нанесли очередной ракетный удар с применением авиации по Одесской области.
Впрочем, на этот раз обошлось без жертв и разрушения важных инфраструктурных объектов.
"Ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области. Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" очаг нацизма. Разрушен пляжный туалет. Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет", говорится в официальном сообщении ОК Юг.
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