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Милевский: Хочу приехать в свой родной Минск и обняться с родителями

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Артем очень скучает по родным

Милевский: Хочу приехать в свой родной Минск и обняться с родителями

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

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Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский признался, что переживает непростое время, ведь родителям Беларуси говорят неправду об Украине.

"Я очень тяжело все это переживаю, очень тяжело разговаривать с родителями, с сестрой. У меня девушка в Беларуси, в Минске.

У каждого своя правда. Я говорю, просто повесьте мне дома второй телевизор. У нас так говорят, а там говорят. И что? И кто, кому и что будет доказывать? Не докажешь ничего. Я говорю, посмотрите наши фотки. Там говорят, что там другое показывают. Ну, ок. Я говорю, посмотрите это... И так происходит каждый день.

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Стараемся не говорить между родными, потому что они не видят этого всего. И не только они, а все люди, которые сейчас не находятся в Украине. Они не понимают, что это вообще. Я просто хочу приехать в свой родной Минск и обняться с родителями, но получается, что это нескоро будет", - считает Милевский.

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В статье: Артем Милевский война с Россией
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Источник:
ТК Футбол

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