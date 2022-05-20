Милевский: Хочу приехать в свой родной Минск и обняться с родителями

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский признался, что переживает непростое время, ведь родителям Беларуси говорят неправду об Украине.

"Я очень тяжело все это переживаю, очень тяжело разговаривать с родителями, с сестрой. У меня девушка в Беларуси, в Минске.

У каждого своя правда. Я говорю, просто повесьте мне дома второй телевизор. У нас так говорят, а там говорят. И что? И кто, кому и что будет доказывать? Не докажешь ничего. Я говорю, посмотрите наши фотки. Там говорят, что там другое показывают. Ну, ок. Я говорю, посмотрите это... И так происходит каждый день.