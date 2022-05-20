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Представитель посольства США: Оружие доезжает в Украину за часы, иногда даже менее чем за день

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Наши партнеры раскрыли подробности доставки помощи

Представитель посольства США: Оружие доезжает в Украину за часы, иногда даже менее чем за день

фото из свободных источников

Новина українською

Представитель посольства США в Украине Дэн Лангенкемп сообщил, что все вооружение, которое выделяет США, поступает в Украину в очень короткие сроки, иногда даже менее чем за сутки.

"Все оружие идет из складов США, которые уже готовы. То есть, мы быстро находим способы, каким образом перевезти его.

Оно доезжает в Украину за часы, даже иногда менее чем за день. То есть, представьте, насколько это быстро. Например, как с гаубицами: мы объявили о них, они приехали, и почти все уже используются в Украине.

США еще никогда в истории не доставляли оборудование так быстро и в таких масштабах в любую другую страну", - сказал дипломат.

Напомним, администрация Байдена в четверг объявила об очередном пакете безопасности Украины в размере 100 миллионов долларов.

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В статье: США война с Россией
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