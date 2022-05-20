Представитель посольства США: Оружие доезжает в Украину за часы, иногда даже менее чем за день

Представитель посольства США в Украине Дэн Лангенкемп сообщил, что все вооружение, которое выделяет США, поступает в Украину в очень короткие сроки, иногда даже менее чем за сутки.

"Все оружие идет из складов США, которые уже готовы. То есть, мы быстро находим способы, каким образом перевезти его.

Оно доезжает в Украину за часы, даже иногда менее чем за день. То есть, представьте, насколько это быстро. Например, как с гаубицами: мы объявили о них, они приехали, и почти все уже используются в Украине.

США еще никогда в истории не доставляли оборудование так быстро и в таких масштабах в любую другую страну", - сказал дипломат.