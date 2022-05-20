Украинский футболист Роман Зозуля отправил мотоциклы на нужды ВСУ.

"Замаскировали наши "джавелины" и "нлавы" и отправили на передовую.

"Моточанка" продолжает свою деятельность и делает все, чтобы наши защитники как можно быстрее получали самый мобильный вид транспорта.

У кого есть желание приобщиться – всегда вам рады”, – написал Роман в фейсбуке.