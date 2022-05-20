  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Роман Зозуля отправил мотоциклы на нужды ВСУ
В тренде

Роман Зозуля отправил мотоциклы на нужды ВСУ

Общие новости
(1 голосов)

Теперь наши воины будут более мобильны

Роман Зозуля отправил мотоциклы на нужды ВСУ

Фейсбук Зозулі

Новина українською

Украинский футболист Роман Зозуля отправил мотоциклы на нужды ВСУ.

"Замаскировали наши "джавелины" и "нлавы" и отправили на передовую.

"Моточанка" продолжает свою деятельность и делает все, чтобы наши защитники как можно быстрее получали самый мобильный вид транспорта.

У кого есть желание приобщиться – всегда вам рады”, – написал Роман в фейсбуке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Зозуля война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Фейсбук Зозули

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде