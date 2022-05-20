Враг нанес ракетный удар по дому культуры в Лозовой
Среди пострадавших есть дети
Сторінка Міськради Лозової
Российские военные сегодня ударили ракетами по центру города Лозовая в Харьковской области. Предварительно – одну ракету сбило ПВО, а другая попала в Дом культуры.
Позже появилась информация, что в результате ракетного удара по Лозовой минимум семь человек получили ранения. Об этом сообщил директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии Суспильному.
"По меньшей мере, семь человек пострадали, среди которых 11-летний ребенок", - сказано в сообщении.
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Источник:Харків Life
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