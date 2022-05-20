Враг нанес ракетный удар по дому культуры в Лозовой

Российские военные сегодня ударили ракетами по центру города Лозовая в Харьковской области. Предварительно – одну ракету сбило ПВО, а другая попала в Дом культуры.

Позже появилась информация, что в результате ракетного удара по Лозовой минимум семь человек получили ранения. Об этом сообщил директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии Суспильному.