Нацбанк отменил ограничения по регулированию курса валюты
Говорят, что это должно обезопасить от колебаний
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Национальный банк Украины сегодня, 20-го мая, объявил о нескольких важных принятых решениях. В частности, с 21-го мая отменяются ограничения на установление курса, согласно которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.
Также отменяются ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей.
"Снятие ограничений на установление курсов, по которым банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций. Все это сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте", – отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий.
Ранее Нацбанк искусственно сдерживал курс валюты, установив ряд ограничений.
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