  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Нацбанк отменил ограничения по регулированию курса валюты
В тренде

Нацбанк отменил ограничения по регулированию курса валюты

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Говорят, что это должно обезопасить от колебаний

Нацбанк отменил ограничения по регулированию курса валюты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Национальный банк Украины сегодня, 20-го мая, объявил о нескольких важных принятых решениях. В частности, с 21-го мая отменяются ограничения на установление курса, согласно которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Также отменяются ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей.

"Снятие ограничений на установление курсов, по которым банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций. Все это сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте", – отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Ранее Нацбанк искусственно сдерживал курс валюты, установив ряд ограничений.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Нацбанк

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде