Генштаб: Враг продолжает инженерные работы по оборудованию второй линии обороны

Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию с фронта – по состоянию на 18:00 20-го мая. Как говорится в сообщении, на некоторых направлениях враг проводит наступательные действия, а на некоторых уже занятых территориях готовится к обороне.

"Решисты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и обстрелы местности вдоль линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком районе и Славянском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь (до семи батальонов) на ротационной основе выполняют задачи по прикрытию участка границы. На отдельных полигонах на территории Беларуси развернуто два ракетных дивизиона "Точка-У" и дивизион реактивной системы залпового огня "Смерч".

В период с 22-го июня по 1-ое июля этого года в Гомельской области запланировано проведение собрания с привлечением военнообязанных.

На Северском направлении противник осуществляет воздушную разведку с применением БПЛА, продолжает инженерное оборудование позиций на территории россии вдоль государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении агрессор совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск к северу от города Харькова. Нанес авиационные удары и провел дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны.

На Славянском направлении рашисты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий, перегруппировке войск, а также накоплении материально-технических ресурсов. Обстреливали из артиллерии позиции наших войск к югу и юго-западу от города Изюм.

В районе населенного пункта Яремовка враг пытается навести понтонную переправу через реку Северский Донец.

На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает блокировать работу украинских операторов сотовой связи, распространяет пропагандистские материалы, пытается наладить трансляцию теле- и радиоканалов.

В Донецком направлении враг пытается вести активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях. Обстреливал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Северск, Лисичанск и Северодонецк.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, ведет наступление, пытается овладеть новыми рубежами в районе населённого пункта Попасна, успеха не имеет.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии и штурмовой авиации, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка (10 км к югу от Марьинки), успеха не имел.

В Мариуполе враг проводит фильтрационные мероприятия по отношению к местному населению.

На Новопавловском, Криворожском, Херсонском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы подразделений наших войск.

На Южнобужском и Таврическом направлениях рф основные усилия сосредотачивают на содержании занятых рубежей, ведении разведки.

Продолжают инженерные работы по оборудованию второй линии обороны. В целях препятствования наступлению наших подразделений провели минирование моста через реку Ингулец в районе Давидового Брода.

В рамках комплектования подразделений, понесших потери, в районе населенного пункта Чернобаевка противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники.

На Бессарабском направлении российские спецслужбы принимают меры по дестабилизации ситуации. Вновь распространена информация о минировании объектов социальной инфраструктуры и так называемых "государственных" заведений в городах Тирасполь, Бендеры, Дубоссары и Рыбница", - пишет Генштаб ВСУ.