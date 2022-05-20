Буданов: Путин в абсолютном тупике. Он не может остановить войну и не может ее выиграть
Глава ГУР рассказал об ошибках российского диктатора
Фото: Офіс президента України
Начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что президент рф владимир путин находится в тупике, поскольку не может ни прекратить войну против Украины, ни выиграть ее.
"Путин в абсолютном тупике. Он не может остановить войну и не может ее выиграть. Он не может победить по объективным причинам. И чтобы остановить это, он должен признать, что россия совсем не такое сильное и великое государство, какое он хотел изобразить.
В то же время меня удивляет российская глупость. Из всех вариантов, которые были у путина перед началом войны, он выбрал жесточайший и худший вариант.
Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант последний и его нужно очень тщательно оценивать. Теперь мы видим результат", - сказал Буданов.
Популярное сейчас
- ВСУ могли затопить разведывательный корабль оккупантов во время боев за Змеиный
- Эритрея - союзник и будущее россии. Здесь процветает рабство, запрещены выборы, а футболисты убегают из страны целыми командами
- Солидные деньги. Шахтер огласил сумму, которую собрал в помощь Украине
- "Просил брать как можно больше пленных" - офицер 95 ОДШБр рассказал о разговоре с замкомандира Азова
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО