Буданов: Путин в абсолютном тупике. Он не может остановить войну и не может ее выиграть

Начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что президент рф владимир путин находится в тупике, поскольку не может ни прекратить войну против Украины, ни выиграть ее.

"Путин в абсолютном тупике. Он не может остановить войну и не может ее выиграть. Он не может победить по объективным причинам. И чтобы остановить это, он должен признать, что россия совсем не такое сильное и великое государство, какое он хотел изобразить.

В то же время меня удивляет российская глупость. Из всех вариантов, которые были у путина перед началом войны, он выбрал жесточайший и худший вариант.

Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант последний и его нужно очень тщательно оценивать. Теперь мы видим результат", - сказал Буданов.