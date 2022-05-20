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Буданов: Путин в абсолютном тупике. Он не может остановить войну и не может ее выиграть

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Глава ГУР рассказал об ошибках российского диктатора

Буданов: Путин в абсолютном тупике. Он не может остановить войну и не может ее выиграть

Фото: Офіс президента України

Новина українською

Начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что президент рф владимир путин находится в тупике, поскольку не может ни прекратить войну против Украины, ни выиграть ее.

"Путин в абсолютном тупике. Он не может остановить войну и не может ее выиграть. Он не может победить по объективным причинам. И чтобы остановить это, он должен признать, что россия совсем не такое сильное и великое государство, какое он хотел изобразить.

В то же время меня удивляет российская глупость. Из всех вариантов, которые были у путина перед началом войны, он выбрал жесточайший и худший вариант.

Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант последний и его нужно очень тщательно оценивать. Теперь мы видим результат", - сказал Буданов.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Кирилл Буданов
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Источник:
ГУР

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