Решение об исключении россии из Совета Европы было верным, - генсек организации
Оккупантам не место в таком органе
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Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отмечает, что зверства, совершенные россией в Украине, подтверждают правильность решения исключения ее из Совета Европы:
"Я своими глазами видела разрушения и страдания, вызванные жестокой агрессией россии, которая, к сожалению, продолжается. Никогда не забуду Бородянку и Ирпень. История насилия ужасна: это не что иное, как изнасилование, истязание и убийство мирных жителей и комбатантов, женщин и мужчин, девушек и ребят.
Все это подтверждает нам, что решение об исключении россии из Совета Европы было верным. Эта страна не только нарушила устав нашей организации, но и отвергает ценности и принципы, которые она должна защищать.
Мы также полны решимости помогать государствам-членам гарантировать основные права украинских беженцев как через финансовую поддержку нашего Банка развития, так и через помощь, которую оказывает мой Специальный представитель по вопросам миграции и беженцев", - сказала генсек Совета Европы.
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