Лукашенко передал личное послание Генсеку ООН
Мутные игры от недофюрера
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков на встрече с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем передал ему личное послание от самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Беларуси в пятницу, пишет "Европейская правда".
В сообщении говорится, что стороны обсудили проблему продовольственной безопасности в мире на фоне санкций и геополитического напряжения.
Содержание послания Лукашенко к Генсеку ООН не раскрывается, - пишет источник.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Українська правда
Популярное сейчас
- ВСУ могли затопить разведывательный корабль оккупантов во время боев за Змеиный
- "Надеюсь, Украина сможет с почестями похоронить своих воинов". Командир Азова – об эвакуации павших из Мариуполя
- Эритрея - союзник и будущее россии. Здесь процветает рабство, запрещены выборы, а футболисты убегают из страны целыми командами
- Замкомандира Азова: Я и командование находимся на Азовстали, продолжается определенная операция
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet