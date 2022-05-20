Лукашенко передал личное послание Генсеку ООН

Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков на встрече с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем передал ему личное послание от самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Беларуси в пятницу, пишет "Европейская правда".

В сообщении говорится, что стороны обсудили проблему продовольственной безопасности в мире на фоне санкций и геополитического напряжения.

Содержание послания Лукашенко к Генсеку ООН не раскрывается, - пишет источник.