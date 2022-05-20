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Германия подписала соглашение с Катаром об углубленном сотрудничестве по энергоносителям

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Шаг на пути от россии

Германия подписала соглашение с Катаром об углубленном сотрудничестве по энергоносителям

Getty Images / Global Images Ukraine

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В пятницу, 20-го мая, Германия и Катар подписали соглашение об углубленном сотрудничестве в области энергетики. Берлин стремится постепенно отказываться от российского газа, поэтому усиление партнерства с Катаром открывает для Германии стратегические пути выхода из кризиса.

Как сообщает агентство АР, Германия планирует построить два терминала сжиженного газа для доставки газа от таких поставщиков, как Катар. Соглашение, подписанное сегодня, предусматривает создание рабочей группы, направленной на развитие торговых отношений между странами в сфере сжиженного природного газа и водорода. Также предполагаются частые личные встречи между представителями двух стран.

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В статье: война с Россией
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