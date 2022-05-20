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Представитель посольства США: Американское оружие поступает в Украину в рекордно короткие сроки

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Представитель посольства США: Американское оружие поступает в Украину в рекордно короткие сроки

UA-Футбол
Новина українською

Представитель посольства США в Украине Дэн Лэнгенкемп заявил, что оружие, которое Соединенные Штаты выделили для Украины, поступает к месту назначения в рекордно короткие сроки.

"Все оружие идет из складов в США, которые уже готовы. То есть, мы быстро находим способы, каким образом перевезти его. Оно доезжает в Украину за часы, даже иногда менее чем за день", - отметил дипломат.

По словам Дэна Лэнгенкемпа, в настоящее время наблюдается беспрецедентная ситуация. В плане того, что никогда раньше американское оружие не прибывало к месту назначения настолько быстро.

Также Лэнгенкемп отметил, что при необходимости американские инструкторы готовы так же быстро учить украинцев обращаться с оружием.

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В статье: война с Россией
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Источник:
МЕТА

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