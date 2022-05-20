Источник: В рамках нового пакета помощи Украине могут быть предоставлены вооружения типа системы ПВО Patriot

Американское издание The Washington Post выпустило материал о новом пакете помощи, одобренном накануне Соединенными Штатами Америки для Украины. Напомним, что Сенат принял решение о передаче Украине вооружений в рамках пакета 40 миллиардов долларов, теперь документ ожидает подписи Джо Байдена.

"Законопроект, одобренный в четверг 86-ю голосами против 11, предусматривает общую военную помощь в размере 20-ти миллиардов долларов, которая, как ожидается, профинансирует передачу передовых систем вооружения, например, таких как ЗРК Patriot и дальнобойная артиллерия", - говорится в материале.

Также The Washington Post пишет о том, что пакет помощи предусматривает не только финансирование вооружений, но включает в себя более 8-ми миллиардов долларов общей экономической поддержки Украины, почти 5 миллиардов долларов в виде глобальной продовольственной помощи для решения потенциальной нехватки продовольствия и более одного миллиарда долларов посредством совокупной поддержки беженцев.

Добавим, что накануне стало также известно о дополнительных ста миллионах помощи США для Украины чисто для закупки оружия.