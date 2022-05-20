Зеленский: Мы договаривались, что эвакуация из Азовстали будет проходить с посредниками
Президент прилагает все усилия
Reuters
Президент Владимир Зеленский сказал, что операцию по безопасному выходу защитников Мариуполя проводят с участием западных партнеров, но пока детали не разглашаются.
"На сегодняшний день вывезены все гражданские люди – те, которые были заблокированы на заводе. Эвакуация всех других гражданских людей, которые были возле завода или в других частях Мариуполя — она начата давно уже.
Гражданских – вывезено. Медики – вывезены. Вывезены тяжелораненые, вывезены раненые.
На этот момент, как мы с вами говорим, я знаю, что происходит. В ближайшее время, даже не на днях, завершится вывоз всех.
Структура сложная. Договаривались о том, что разблокировкой будут заниматься посредники – западные партнеры. Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, сначала Францией из-за отношений лидеров с Российской Федерацией. Когда мы видели, что военным путём разблокировать невозможно.
Наши военные получили сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь", - сказал президент.
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