Ситуация на фронте не может повлиять на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, - ОП
Эти вещи никак не связаны
Офис президента Украины
Ситуация на фронте не может быть препятствием для предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.
"Ситуация на фронте никоим образом не может быть препятствием предоставления статуса кандидата. Нет такого запрета на предоставление статуса кандидата в члены Европейского Союза, если страна, например, находится в состоянии войны.
В Австрии, в частности, раздаются требования, чтобы путь к членству в ЕС сперва прошли страны Западных Балкан, а затем Украина.
При этом Президент Владимир Зеленский на днях получил письмо от Президента Северной Македонии, где указано, что Северная Македония не против получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС уже в июне.
Аргументы "сначала Западные Балканы, а затем Украина" – неприемлемы", - сказал Жовква.
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