Сергей Бубка высказался о вторжении россии в Украину

Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка во время 139-й сессии Международного олимпийского комитета поблагодарил за поддержку от Олимпийского сообщества и впервые высказался о войне в Украине:

"Вторжение русской армии 24 февраля стало шоком для всего мира.

Лично я только что вернулся из Олимпийских игр в Пекине. Я был в Киеве, когда в 5 утра первые бомбы рухнули на землю вокруг столицы Украины. В 6 утра я связался с руководством МОК, с Руководителем Офиса Президента Украины, мы скорректировали дальнейшие действия по жестким санкциям для россии и беларуси.

Мы хотели, чтобы наши спортсмены продолжали выступать на международной арене.

В тот же день МОК немедленно осудил нарушение олимпийского перемирия и войну, начатую российской армией при поддержке беларуси.

Впоследствии Исполком МОК опубликовал еще два коммюника, которые включали защитные меры в виде рекомендаций международным федерациям и санкции против тех, кто несет ответственность за войну.

Реакция Международного олимпийского комитета была очень сильной и мгновенной.

Спортивное движение отреагировало очень сильно и продемонстрировало непреклонное единство.

Мы благодарны МОКу и мировому Олимпийскому сообществу.

В конце февраля Исполком МОК принял решение о создании Фонда солидарности для помощи олимпийскому сообществу и спортивному движению Украины. Благодаря общим усилиям сумма средств в Фонде на сегодняшний день выросла до 2,4 миллионов долларов. Когда создали фонд, президент МОК настойчиво просил меня приехать в Лозанну, чтобы вместе с командой Олимпийской солидарности возглавить и координировать его работу.

Мы находимся в прямом контакте с нашими национальными федерациями и спортсменами, которые покинули страну и переехали в Европу и многие другие части мира. Мы работаем вместе, как одна сильная команда.

Хочу сказать, что сначала все были в шоке, было трудно собрать всех и заверить, что мы должны продолжать тренироваться и соревноваться, что спортсмены должны приложить усилия и продолжить представлять свою страну.

Недавно я побывал в Украине, Италии и Швейцарии. Вместе с нашим Министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом мы увиделись со спортсменами, послушали их, чтобы понять, как работает наша поддержка и что еще мы можем сделать. Президент Бах дал четкую задачу – узнать, как еще можно помочь.

Каждый день мы теряем наших людей, среди них 51 спортсмен, потерявший свою жизнь. Вместе с политическим руководством нашего государства мы твердо уверены, что мы должны продолжать представлять Украину на международных соревнованиях.

Сегодня около 3000 спортсменов и тренеров находятся за пределами Украины в разных частях света. Мы продолжаем их поддерживать. На сегодняшний день благодаря Фонду солидарности мы уже профинансировали 65 различных проектов.

К тому же президент МОК Томас Бах выразил свою полную поддержку по предложению Вадима Гутцайта о предстоящем восстановлении спортивной инфраструктуры Украины с участием всех участников мирового Олимпийского движения. Президент заверил, что поддержка нашего спорта не будет прекращаться.

Вместе с президентом МОК и министром молодежи и спорта Украины мы обсудили призывы к продлению санкций в спортивной сфере. Томас Бах подчеркнул, что МОК выступает за санкции против любого в Олимпийском сообществе, кто поддерживает войну, а также подчеркнул, что МОК продолжает следить за ситуацией.

Я всегда жил с олимпийскими ценностями в сердце и солидарность – наше ключевое послание. То, что мы видим сегодня, есть беспрецедентный уровень солидарности".