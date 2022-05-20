Сергей Бубка высказался о вторжении россии в Украину
Давно пора
Фото: dnl.com.ua/ автор неизвестен
Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка во время 139-й сессии Международного олимпийского комитета поблагодарил за поддержку от Олимпийского сообщества и впервые высказался о войне в Украине:
"Вторжение русской армии 24 февраля стало шоком для всего мира.
Лично я только что вернулся из Олимпийских игр в Пекине. Я был в Киеве, когда в 5 утра первые бомбы рухнули на землю вокруг столицы Украины. В 6 утра я связался с руководством МОК, с Руководителем Офиса Президента Украины, мы скорректировали дальнейшие действия по жестким санкциям для россии и беларуси.
Мы хотели, чтобы наши спортсмены продолжали выступать на международной арене.
В тот же день МОК немедленно осудил нарушение олимпийского перемирия и войну, начатую российской армией при поддержке беларуси.
Впоследствии Исполком МОК опубликовал еще два коммюника, которые включали защитные меры в виде рекомендаций международным федерациям и санкции против тех, кто несет ответственность за войну.
Реакция Международного олимпийского комитета была очень сильной и мгновенной.
Спортивное движение отреагировало очень сильно и продемонстрировало непреклонное единство.
Мы благодарны МОКу и мировому Олимпийскому сообществу.
В конце февраля Исполком МОК принял решение о создании Фонда солидарности для помощи олимпийскому сообществу и спортивному движению Украины. Благодаря общим усилиям сумма средств в Фонде на сегодняшний день выросла до 2,4 миллионов долларов. Когда создали фонд, президент МОК настойчиво просил меня приехать в Лозанну, чтобы вместе с командой Олимпийской солидарности возглавить и координировать его работу.
Мы находимся в прямом контакте с нашими национальными федерациями и спортсменами, которые покинули страну и переехали в Европу и многие другие части мира. Мы работаем вместе, как одна сильная команда.
Хочу сказать, что сначала все были в шоке, было трудно собрать всех и заверить, что мы должны продолжать тренироваться и соревноваться, что спортсмены должны приложить усилия и продолжить представлять свою страну.
Недавно я побывал в Украине, Италии и Швейцарии. Вместе с нашим Министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом мы увиделись со спортсменами, послушали их, чтобы понять, как работает наша поддержка и что еще мы можем сделать. Президент Бах дал четкую задачу – узнать, как еще можно помочь.
Каждый день мы теряем наших людей, среди них 51 спортсмен, потерявший свою жизнь. Вместе с политическим руководством нашего государства мы твердо уверены, что мы должны продолжать представлять Украину на международных соревнованиях.
Сегодня около 3000 спортсменов и тренеров находятся за пределами Украины в разных частях света. Мы продолжаем их поддерживать. На сегодняшний день благодаря Фонду солидарности мы уже профинансировали 65 различных проектов.
К тому же президент МОК Томас Бах выразил свою полную поддержку по предложению Вадима Гутцайта о предстоящем восстановлении спортивной инфраструктуры Украины с участием всех участников мирового Олимпийского движения. Президент заверил, что поддержка нашего спорта не будет прекращаться.
Вместе с президентом МОК и министром молодежи и спорта Украины мы обсудили призывы к продлению санкций в спортивной сфере. Томас Бах подчеркнул, что МОК выступает за санкции против любого в Олимпийском сообществе, кто поддерживает войну, а также подчеркнул, что МОК продолжает следить за ситуацией.
Я всегда жил с олимпийскими ценностями в сердце и солидарность – наше ключевое послание. То, что мы видим сегодня, есть беспрецедентный уровень солидарности".
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