В зоне ответственности ОТГ Восток за сутки уничтожено артиллерийскую систему, беспилотник, танк и до 80-ти оккупантов
И еще немного другой техники
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оперативно-тактическая группировка "Восток" за последние сутки в своей зоне ответственности на фронте уничтожила целый набор российской техники:
- танков – 1;
- БМП – 2;
- МТЛБ – 1;
- артиллерийских систем – 1;
- минометов – 1;
- АТТ – 4;
- БПЛА – 1.
Также, как отмечает пресс-служба группировки, ликвидировано до восьмидесяти единиц личного состава россиян.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ОТГ Схід
Популярное сейчас
- Официально. Коноплянка подписал новый контракт с польским клубом
- Кроме безнадежно утраченной совести врага потерь нет. ОК Юг творчески сообщило о ракетном ударе
- Сампдория приняла решение по судьбе Супряги в итальянском клубе
- Замкомандира Азова: Я и командование находимся на Азовстали, продолжается определенная операция
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet