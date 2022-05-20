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В зоне ответственности ОТГ Восток за сутки уничтожено артиллерийскую систему, беспилотник, танк и до 80-ти оккупантов

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И еще немного другой техники

В зоне ответственности ОТГ Восток за сутки уничтожено артиллерийскую систему, беспилотник, танк и до 80-ти оккупантов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" за последние сутки в своей зоне ответственности на фронте уничтожила целый набор российской техники:

  • танков – 1;
  • БМП – 2;
  • МТЛБ – 1;
  • артиллерийских систем – 1;
  • минометов – 1;
  • АТТ – 4;
  • БПЛА – 1.

Также, как отмечает пресс-служба группировки, ликвидировано до восьмидесяти единиц личного состава россиян.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ Схід

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