В понедельник состоится вторая встреча формата "Рамштайн". Рассмотрят дальнейшую помощь Украине

Группа из более чем 40 стран снова соберется в понедельник, 23 мая, чтобы обсудить дальнейшую оборонную поддержку Украины. Об этом на брифинге в пятницу сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

Он рассказал, что глава Пентагона Ллойд Остин сообщил министру обороны Украины Алексею Резникову о новой встрече государств во время телефонного разговора.