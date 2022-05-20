В понедельник состоится вторая встреча формата "Рамштайн". Рассмотрят дальнейшую помощь Украине
Союзники продолжают поддерживать нашу страну
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Группа из более чем 40 стран снова соберется в понедельник, 23 мая, чтобы обсудить дальнейшую оборонную поддержку Украины. Об этом на брифинге в пятницу сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.
Он рассказал, что глава Пентагона Ллойд Остин сообщил министру обороны Украины Алексею Резникову о новой встрече государств во время телефонного разговора.
"Вторая встреча контактной группы по обороне Украины состоится в понедельник. Она пройдет онлайн. Секретарь присоединится из Пентагона. Во встрече группы примут участие более 40 стран, полный список участников будет готов со временем.
Они соберутся вместе, как это было в Рамштайне в прошлом месяце, чтобы предоставить Украине помощь в сфере безопасности и обсудить, как она будет выглядеть в будущем", - отметил спикер Минобороны США.
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