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Для покупки российского газа Германия и Италия разрешили открывать счета в рублях

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(1 голосов)

Чем дальше в лес, ты больше дров

Для покупки российского газа Германия и Италия разрешили открывать счета в рублях

Фото: Al Arabiya

Новина українською

Германия и Италия для покупки российского газа позволили своим компаниям открывать счета в рублях. Об этом сообщил Reutters.

Это сделано для того, чтобы компании могли покупать газ, не нарушая санкций москвы.

Берлин разрешил германским импортерам открывать рублевые счета. Интересно, что делал он в тесной координации с Европейским союзом.

Также по схожему сценарию поступила и Италия, получив метод, как же покупать российский газ после санкций москвы. Отметим, что во вторник одна из итальянских компаний Eni заявила о прохождении процедуры открытия двух счетов: в рублях и евро.

Отметим, что Европейская комиссия указывала, что компании не должны выполнять требования россии по оплате за газ в рублях. В то же время даже письменного оформления этого ограничения до сих пор нет.

Читайте такжеБоррель: Мы хотим избавиться от российского газа до 2027 года
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В статье: война с Россией
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Источник:
reuters

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Комментарии (8)
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demand (Изюм)
21.05.2022 в 09:06
Одной рукой кормят, а другой - 200 млн долларов в день отдают оркам
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+2
0
chakvoron (Хоростків)
21.05.2022 в 09:05
Ну а ви що думали, що хтось буде без газу бо москалі вбивають українців? Ще не знати якби ми себе поводили в такій ситуації, якби скажімо параша воювала з умовними грузинами... Жоден народ не усвідомить що таке війна, допоки війна не постукає до нього в двері.
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+5
0
football_soccer (Украина)
21.05.2022 в 09:28
ирония в том, что как раз немцы до сих пор должны помнить,что такое война и что именно война разделила их страну на две части
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+3
0
chakvoron (Хоростків)
21.05.2022 в 09:41
Занадто багато часу пройшло щоб пам'ятати. Іронія в тому, що саме ми торгували з парашою і купляли в неї енергоносії протягом восьми років війни...
+4
0
Alex-696 (Немирів)
21.05.2022 в 10:00
Не вісім, а останні 2 рлки.
0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.05.2022 в 10:41
8років , Алекс , 8 . То що ротердам плюс-мінус то таке . А труба одна . Хоча особисто схиляюсь до думки , що нам свій же газ і впарювали ( Розслідування А. Гури). Ну то теж "то таке" ... , колись же випливе інформація .
0
0
RicoRico (Кривой Рог)
21.05.2022 в 09:01
Друзья)))
Ответить
+3
0
demand (Изюм)
21.05.2022 в 08:28
Вот сцуки
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+4
0

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