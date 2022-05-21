Для покупки российского газа Германия и Италия разрешили открывать счета в рублях
Чем дальше в лес, ты больше дров
Фото: Al Arabiya
Германия и Италия для покупки российского газа позволили своим компаниям открывать счета в рублях. Об этом сообщил Reutters.
Это сделано для того, чтобы компании могли покупать газ, не нарушая санкций москвы.
Берлин разрешил германским импортерам открывать рублевые счета. Интересно, что делал он в тесной координации с Европейским союзом.
Также по схожему сценарию поступила и Италия, получив метод, как же покупать российский газ после санкций москвы. Отметим, что во вторник одна из итальянских компаний Eni заявила о прохождении процедуры открытия двух счетов: в рублях и евро.
Отметим, что Европейская комиссия указывала, что компании не должны выполнять требования россии по оплате за газ в рублях. В то же время даже письменного оформления этого ограничения до сих пор нет.
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