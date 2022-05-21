Для покупки российского газа Германия и Италия разрешили открывать счета в рублях

Германия и Италия для покупки российского газа позволили своим компаниям открывать счета в рублях. Об этом сообщил Reutters.

Это сделано для того, чтобы компании могли покупать газ, не нарушая санкций москвы.

Берлин разрешил германским импортерам открывать рублевые счета. Интересно, что делал он в тесной координации с Европейским союзом.

Также по схожему сценарию поступила и Италия, получив метод, как же покупать российский газ после санкций москвы. Отметим, что во вторник одна из итальянских компаний Eni заявила о прохождении процедуры открытия двух счетов: в рублях и евро.

Отметим, что Европейская комиссия указывала, что компании не должны выполнять требования россии по оплате за газ в рублях. В то же время даже письменного оформления этого ограничения до сих пор нет.