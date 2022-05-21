В Мариуполе россияне проводят разминирование порта – Генштаб ВСУ
Уже некого бояться
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Генеральный штаб ВСУ подвел итоги предыдущих суток борьбы против российских оккупантов:
“Начались восемьдесят седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
Продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и Славянском направлении.
На Волынском и Полесском направлениях, в целом, ситуация существенных изменений не претерпела. Отмечается наращивание системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах.
Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории Беларуси.
На Северском направлении противник обстрелял позиции сил обороны в районах приграничных украинских населенных пунктов на территории Сумской и Черниговской областей.
На Слобожанском направлении главные усилия неприятеля сосредотачиваются на содержании занятых рубежей. Противник наносил авиационных ударов по населенному пункту Циркуны.
В ближайшее время ожидается усиление группировки войск на Харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.
На Славянском направлении агрессор пытается возобновить наступательные действия. В частности, для обеспечения форсирования реки Северский Донец планирует наведение переправы.
На Донецком направлении противник ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.
На Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. В частности, в определенном районе наблюдается сосредоточение специальной техники наведения понтонно-мостовой переправы. Для усиления группировки войск и активизации наступления оккупанты осуществляют опрокидывание дополнительных подразделений.
На Запорожском направлении противник производил огневое поражение наших войск.
В Мариуполе противник принимает меры по восстановлению функционирования порта. В частности, проводит разминирование припортовой инфраструктуры.
На Южнобужском и Таврийском направлениях оккупанты основные усилия сосредотачивают на содержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и логистическом обеспечении войск.
На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск. Отмечается дополнительное развертывание подразделений ствольной и реактивной артиллерии.
Корабли черноморского флота врага в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.
Российские захватчики продолжают применять тактику террора против украинского гражданского населения на временно занятых территориях. В частности, препятствуют эвакуации людей из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию и открытию гуманитарных коридоров для ввоза продуктов питания, медикаментов и эвакуации пожилых людей, больных и детей.
За минувшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены восемь танков, три артиллерийских системы, десять единиц боевой бронированной техники, три специальных бронированных автомобиля и шесть единиц автомобильной техники противника.
Подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск поражены два БПЛА оперативно-тактического уровня, а зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили один БПЛА, крылатую ракету и поразили одну цель пока неустановленного типа (предположительно вертолет).
Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" – говорится в сведении.
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