Сенатор Макконнелл: Новый пакет вооружений составлен таким образом, чтобы снова открыть порт в Одессе
США не оставлят нас в беде
фото из свободных источников
Посредством нового пакета помощи в $40 млрд Украина способна разблокировать морской порт в Одессе, Об этом заявил американский сенатор Митч Макконнелл:
"Я думаю, что этот пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им то, что нужно сейчас, не только для победы в наземной войне, но и надеюсь, чтобы повлиять на то, чтобы вновь открыть порт в Одессе", - сказал чиновник.
Напомним, россия после начала полномасштабной агрессии заблокировала все морские порты Украины, через которые поставляется большая часть товаров на экспорт.
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Источник:New York Times
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21.05.2022 в 09:04
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