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Сенатор Макконнелл: Новый пакет вооружений составлен таким образом, чтобы снова открыть порт в Одессе

Общие новости
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(1 голосов)

США не оставлят нас в беде

Сенатор Макконнелл: Новый пакет вооружений составлен таким образом, чтобы снова открыть порт в Одессе

фото из свободных источников

Новина українською

Посредством нового пакета помощи в $40 млрд Украина способна разблокировать морской порт в Одессе, Об этом заявил американский сенатор Митч Макконнелл:

"Я думаю, что этот пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им то, что нужно сейчас, не только для победы в наземной войне, но и надеюсь, чтобы повлиять на то, чтобы вновь открыть порт в Одессе", - сказал чиновник.

Напомним, россия после начала полномасштабной агрессии заблокировала все морские порты Украины, через которые поставляется большая часть товаров на экспорт.

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В статье: война с Россией
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Источник:
New York Times

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Комментарии (1)
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demand (Изюм)
21.05.2022 в 09:04
Про порт не понял
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