Сенатор Макконнелл: Новый пакет вооружений составлен таким образом, чтобы снова открыть порт в Одессе

Посредством нового пакета помощи в $40 млрд Украина способна разблокировать морской порт в Одессе, Об этом заявил американский сенатор Митч Макконнелл:

"Я думаю, что этот пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им то, что нужно сейчас, не только для победы в наземной войне, но и надеюсь, чтобы повлиять на то, чтобы вновь открыть порт в Одессе", - сказал чиновник.