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Глава Луганской ОВА: россияне уничтожают Северодонецк, как Мариуполь

Общие новости
(1 голосов)

Ситуация сложная

Глава Луганской ОВА: россияне уничтожают Северодонецк, как Мариуполь

Телеграм Сергія Гайдая

Новина українською

Глава Луганской Областной военной администрации Сергей Гайдай прокомментировал последние на данный момент события из региона:

“россияне уничтожают Северодонецк, как Мариуполь. В окрестностях города идут бои.

Планы врага – окружить область или сделать из нее пепелище, как на Попасной.

Это тяжелая судьба Луганщины: не дать россиянам продвинуться дальше", – заявил Гайдай.

Также глава ОВА добавил, что Гирску общину ежедневно бомбят авиацией.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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Комментарии (6)
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MaximSK (Киев)
21.05.2022 в 10:09
К сожалению мы теряем Луганскую область, если потеряем Северодонецк и Лисичанск, то слова Шойгу подтвердятся увы. К сожалению наши войска провалили оборону Луганской, Херсонской и Запорожской области. Постоянно один и тот же сценарий, орки полностью уничтожают город, а наши уходят с этого города.
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+1
-2
OctoberFest (Голая Пристань)
21.05.2022 в 10:13
хули ты ноешь?
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+1
0
Lion Killer (Львів)
21.05.2022 в 10:17
Може не похмелився зранку от і ниє
+2
0
MaximSK (Киев)
21.05.2022 в 10:25
Больно смотреть что мы теряем территории.
0
0
Lion Killer (Львів)
21.05.2022 в 10:16
Так лишати тисячі пацанів в розхуярених під нуль містах авіацією якої в них в десятки разів більше ? По дефолту в них більше озброєння, цього ніхто не приховує. Якшо то все врахувати, то те що Дон Луг області тримаються досі це не є навіть приблизно 'провалили оборону'.
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+1
0
MaximSK (Киев)
21.05.2022 в 10:24
Лучший выход, стараться отодвигать орков подальше от города, ну а если зашли в город, то надо ту же самую тактику использовать, уничтожать все дома, строения на которых они находятся, пусть тоже в руинах находятся. Ну а если продолжать в том же духе, мы будем медленно терять территории.
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