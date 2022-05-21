Глава Луганской ОВА: россияне уничтожают Северодонецк, как Мариуполь

Лучший выход, стараться отодвигать орков подальше от города, ну а если зашли в город, то надо ту же самую тактику использовать, уничтожать все дома, строения на которых они находятся, пусть тоже в руинах находятся. Ну а если продолжать в том же духе, мы будем медленно терять территории.