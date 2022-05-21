Глава Луганской ОВА: россияне уничтожают Северодонецк, как Мариуполь
Ситуация сложная
Телеграм Сергія Гайдая
Глава Луганской Областной военной администрации Сергей Гайдай прокомментировал последние на данный момент события из региона:
“россияне уничтожают Северодонецк, как Мариуполь. В окрестностях города идут бои.
Планы врага – окружить область или сделать из нее пепелище, как на Попасной.
Это тяжелая судьба Луганщины: не дать россиянам продвинуться дальше", – заявил Гайдай.
Также глава ОВА добавил, что Гирску общину ежедневно бомбят авиацией.
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Источник:Телеграм Сергія Гайдая
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Комментарии (6)
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MaximSK (Киев)
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