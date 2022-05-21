Пятов: Донецк, мы вернемся, и снова будем радоваться, как раньше

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов вспомнил победу в Кубке УЕФА в 2009 году:

"Победу "Шахтера" в Кубке УЕФА 13 лет назад помню, как вчера это было. Эмоции, ради которых живет спортсмен.

Кубок – тяжелая ноша не только потому, что он реально тяжел. Но держать кубок гораздо легче, чем прийти к нему. Рассказывать о часах тренировок нет смысла, сами понимаете.

И еще лучше я помню, как мы прилетели в Донецк. Переполненная площадь. Болельщики. Радость и гордость, которые согревают сердце до сих пор.

Донецк, мы еще вернемся. И снова будем радоваться, как тогда, а может и больше, новым победам", – написал Пятов.