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Пятов: Донецк, мы вернемся, и снова будем радоваться, как раньше

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Вратарь хочет снова сыграть на домашнем стадионе

Пятов: Донецк, мы вернемся, и снова будем радоваться, как раньше

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов вспомнил победу в Кубке УЕФА в 2009 году:

"Победу "Шахтера" в Кубке УЕФА 13 лет назад помню, как вчера это было. Эмоции, ради которых живет спортсмен.

Кубок – тяжелая ноша не только потому, что он реально тяжел. Но держать кубок гораздо легче, чем прийти к нему. Рассказывать о часах тренировок нет смысла, сами понимаете.

И еще лучше я помню, как мы прилетели в Донецк. Переполненная площадь. Болельщики. Радость и гордость, которые согревают сердце до сих пор.

Донецк, мы еще вернемся. И снова будем радоваться, как тогда, а может и больше, новым победам", – написал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) война с Россией
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