Пятов: Донецк, мы вернемся, и снова будем радоваться, как раньше
Вратарь хочет снова сыграть на домашнем стадионе
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов вспомнил победу в Кубке УЕФА в 2009 году:
"Победу "Шахтера" в Кубке УЕФА 13 лет назад помню, как вчера это было. Эмоции, ради которых живет спортсмен.
Кубок – тяжелая ноша не только потому, что он реально тяжел. Но держать кубок гораздо легче, чем прийти к нему. Рассказывать о часах тренировок нет смысла, сами понимаете.
И еще лучше я помню, как мы прилетели в Донецк. Переполненная площадь. Болельщики. Радость и гордость, которые согревают сердце до сих пор.
Донецк, мы еще вернемся. И снова будем радоваться, как тогда, а может и больше, новым победам", – написал Пятов.
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