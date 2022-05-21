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россияне снова обстреляли пограничную территорию Сумской области

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Если не съем, то хоть понадкусываю

россияне снова обстреляли пограничную территорию Сумской области

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оккупанты сегодня утром, 21 мая, снова атаковали Сумскую область. Об этом сообщает ОК "Север".

Было зафиксировано “шесть” приходов с территории россии в сторону населенного пункта Кучеривка. Отметим, что это село расположено в семи километрах на север от границы с РФ и в 15 километрах на юг от трассы на москву.

Отмечается, что у украинской стороны потери нет ни в личном составе, ни в технике.

Напомним, что это не первые прилеты на Сумскую область после полной деоккупации от российских войск. На протяжении последних нескольких рф обстреливала этот регион из градов и минометов.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОК "Північ"

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