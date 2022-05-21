россияне снова обстреляли пограничную территорию Сумской области
Если не съем, то хоть понадкусываю
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оккупанты сегодня утром, 21 мая, снова атаковали Сумскую область. Об этом сообщает ОК "Север".
Было зафиксировано “шесть” приходов с территории россии в сторону населенного пункта Кучеривка. Отметим, что это село расположено в семи километрах на север от границы с РФ и в 15 километрах на юг от трассы на москву.
Отмечается, что у украинской стороны потери нет ни в личном составе, ни в технике.
Напомним, что это не первые прилеты на Сумскую область после полной деоккупации от российских войск. На протяжении последних нескольких рф обстреливала этот регион из градов и минометов.
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