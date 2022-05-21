россии не хватает беспилотников для корректировки огня, - британская разведка
Агрессору трудно восстанавливать потери
фото из свободных источников
Британская разведка сообщает, что у России есть проблемы из-за нехватки беспилотников в связи с санкциями и их сбиванием украинскими силами. Об этом говорится в ежедневном обзоре от британской разведки.
В российско-украинской войне беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сыграли ключевую роль для обеих сторон, хотя они пострадали от высоких показателей истощения, отмечается в сводке. БПЛА оказались уязвимыми как для сбивания, так и для электронных помех.
Россия попыталась реализовать в Украине концепцию разведывательного удара, которую она доработала в Сирии. Согласно концепции, разведывательные БПЛА используются для определения целей, которые должны быть поражены боевыми самолетами или артиллерией.
Популярное сейчас
- Йовичевич – об игроке сборной Украины: Он играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари
- Коноплянка остается в Польше, Боруссия увольняет тренера. Главные новости за 20 мая
- Рома гарантировала себе место в Лиге Европы
- Замкомандира Азова: Я и командование находимся на Азовстали, продолжается определенная операция
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
Новости по теме
- 12:44 Украинские Шевченко назвал иностранного футболиста, который больше всех помог Украине
- 21:09 Украинские Бывший защитник ПСЖ едет в велотур через всю Францию. Собранные пожертвования пойдут на помощь украинским беженцам
- 16:35 Украинские В Африке выпущены почтовые марки, посвященные украинским спасателям - ФОТО