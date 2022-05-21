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россии не хватает беспилотников для корректировки огня, - британская разведка

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Агрессору трудно восстанавливать потери

россии не хватает беспилотников для корректировки огня, - британская разведка

фото из свободных источников

Новина українською

Британская разведка сообщает, что у России есть проблемы из-за нехватки беспилотников в связи с санкциями и их сбиванием украинскими силами. Об этом говорится в ежедневном обзоре от британской разведки.

В российско-украинской войне беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сыграли ключевую роль для обеих сторон, хотя они пострадали от высоких показателей истощения, отмечается в сводке. БПЛА оказались уязвимыми как для сбивания, так и для электронных помех.

Россия попыталась реализовать в Украине концепцию разведывательного удара, которую она доработала в Сирии. Согласно концепции, разведывательные БПЛА используются для определения целей, которые должны быть поражены боевыми самолетами или артиллерией.

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В статье: Англия война с Россией
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