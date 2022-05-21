Петраков: россиян нужно отстранить от всех спортивных соревнований по меньшей мере на пять лет

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал зверства россиян в Украине:

“ – По вашему мнению, мир до конца понимает весь ужас того, что происходит в Украине?

– В демократическом мире есть независимые медиа. В россии, к сожалению, нет. Думаю, все могут видеть тот ужас, который творили русские войска в Буче, Ирпене.

Они расстреляли женщину, которая ехала на велосипеде, парня с мешком картошки. Вы не знали? Это действительно произошло. Они насиловали наших женщин. Представьте, что такое произошло на окраине Рима или Флоренции. Люди вышли на улицу, чтобы узнать, почему на дорогах военная техника, а их расстреляли! Вы не знали? И такое было.

Я считаю, что россиян нужно отстранить от всех спортивных соревнований как минимум на пять лет. Минимум! Эти сволочи не имеют право принимать участие в мирных соревнованиях, где подчеркиваются человеческие ценности. Если они поддерживают своего Путина, то пусть сидят у себя и соревнуются между собой. В мире царят мир и любовь. А они не знают, что это такое”, – сказал Петраков.